Retendrían salarios en clubes Santos y Atlas ante pandemia

Grupo Orlegi evalúa la posibilidad de retener los salarios dentro de sus clubes de la Liga MX, Atlas y Santos.

Todavía no se toma la decisión; sin embargo, en la organización se ha tocado el tema y siguen los estudios para resolver la situación, ante la pandemia del Covid-19.

Las cantidades no pagadas en las próximas semanas, en caso de confirmarse la decisión de Orlegi, serían pagadas en cuanto se reanuden las actividades de la Liga MX.

Santos, Atlas o el mismo Grupo no han comentado algo al respecto, ya que esperan la resolución final.

La Liga MX detuvo sus actividades hace dos semanas por la pandemia del coronavirus, que ha afectado a nivel global.

En Europa, algunos clubes sí tomaron la decisión de bajar los salarios de manera temporal, porque se anticipan pérdidas millonarias.