Retiran las camisetas de Kylian Mbappé de la tienda del PSG

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- A falta de 25 días para la fecha límite de transferencias que hay en el mercado europeo dentro de las cinco grandes ligas, el futbolista francés Kylian Mbappé sigue sin definir su futuro y cada vez se hace más tediosa su novela.

Si bien el futbolista del París Saint-Germain no se ha pronunciado al respecto, con el paso de los días van saliendo "señales" que indicarían su salida del futbol francés para llegar al Real Madrid.

Primero fue la ausencia en la pretemporada por Asia del PSG, después los ultimátum recibidos por parte de la directiva parisina y a eso se sumó la foto del futbolista brasileño Rodrygo Goes en una fiesta con Mbappé en Italia.

Este lunes, se hizo viral un video en redes sociales donde se observa a un empleado de las tiendas del París Saint-Germain retirando las camisetas del campeón del mundo con Francia, dando a entender que ya no estarán a la venta.