Revela Gronkowski el motivo por el que jugará en Tampa Bay

CDMX.- Durante todo este tiempo, ha quedado en el imaginario social que la contratación de Tom Brady con los Buccaneers es la razón porque Rob Gronkowski salió del retiro para acompañar a su quarterback en este viaje por el sur de Florida.

El ala cerrada detalló que si bien Brady es la cereza en el pastel de su decisión, la verdadera razón es un lazo sanguíneo.

"Sabes, todo el mundo me pregunta ´¿Tom (Brady) te lleva a Tampa?´" Gronkowski le dijo a Ellen DeGeneres. "Bueno, por supuesto que no dolió que Tom fue a Tampa, ya sabes, y la oportunidad de ir a Tampa estaba allí también. Pero Tom fue como el aperitivo, y luego hay otras razones. Me encanta el clima.

"Pero el plato principal, la razón principal por la que vine a Tampa a jugar es porque mi madre vive a dos horas de distancia. Ella puede llegar a todos los juegos, los ocho de nuestros juegos en casa. Cada vez que tengo días libres, ella está dos horas y puedo verla. Así que está súper emocionada", declaró Gronkowsky en el The Ellen Show.

Mama Gronk es la razón principal por la que Gronkowski es un Tampa Bay Buccaneer, y no hay duda de que ella y Brady están encantados de tenerlo en Florida.