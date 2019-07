Revela Miguel "Piojo" Herrera que tuvo una discusión con Ménez

Ciudad de México.- El técnico del América, Miguel Herrera, reconoció que sí tuvo un roce con el mediocampista francés Jérémy Ménez durante un entrenamiento, lo que ocasionó que se dieran rumores sobre la salida del jugador europeo de las Águilas desde el semestre pasado.

Sin embargo, Herrera señaló que este hecho se magnificó, pues tras el incidente ambos hablaron para limar asperezas sin que haya habido consecuencias como las que se manejaban, al grado de que el francés sigue en el equipo.

"Fue un entrenamiento que discutimos por una situación que marqué, le dije ´¿quieres pitar?´, me dijo que no, discutimos, se calmó y al día siguiente llegó y me pidió disculpas y le dije que me mostrara que quiere estar dentro del grupo y el tipo sigue entrenando", explicó Herrera en entrevista con ESPN.

Asimismo, Herrera negó que haya decepción por el desempeño del jugador, pues resaltó que las lesiones que le aquejaron no fueron su culpa. Además, El Piojo destacó que Ménez tiene aún contrato, pero analizarían ofertas por el jugador para salir.

"Yo podría estar decepcionado si él hubiera estado sano. Él tiene contrato por 6 meses más. En las vacaciones hablamos con Santiago y acordamos que no había ningún problema que salga Ménez", concluyó.