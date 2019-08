Revelan apoyos millonarios a Federaciones de basquetbol, taekwondo y natación con Alfredo Castillo

Las Federaciones Mexicanas de Basquetbol, Taekwondo y Natación recibieron 105.8 millones de pesos en el periodo del 2016 al 2018, periodo en el que Alfredo Castillo fue director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en solicitudes publicadas en redes sociales por Ernesto Vargas, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

En documentos oficiales por la Unidad de Transparencia de la Conade, se puede apreciar que la Federación Mexicana de Basquetbol fue la que más dinero recibió en ese periodo con 51 millones 617 mil 405 pesos; le siguió la de taekwondo con 43 millones, mientras que la de Natación obtuvo 11 millones 229 mil 761 pesos.

"En respuesta a mis solicitudes a través del INAI a la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte sobre el presupuesto otorgado a la Federación de Natación de 2016 a la fecha, se han otorgado 11, 229,761.76 de 2016 a la fecha", escribió en un tuit el diputado, quien al tiempo adjuntó los documentos recibidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso Público a la Información y Protección de Datos Personales.

Pese a que la selección varonil no ha participado en el torneo olímpico desde Montreal de 1976, la Federación Mexicana de Basquetbol recibió esa cantidad de dinero. También coincide en ese periodo que la Conade, por petición de Castillo, pidió la creación de la Academia Conade de Basquetbol. El organismo también pidió que se crearan academias de tenis, golf, boxeo, entre otras.

También llama la atención que el taekwondo haya recibido tales recursos económicos, teniendo en cuenta que en ese periodo la Conade no fundo una academia de esa disciplina. Sin embargo, en ese periodo, la Federación de Taekwondo, que preside Raymundo González, participó en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y los Mundiales de Muju en 2017.

Por su parte, la Federación de Natación, que preside Kiril Todorov, recibió entre una cuarta o quinta parte de recursos públicos de lo que recibieron las dos federaciones nacionales antes mencionadas.

No se tiene claro si las tres federaciones justificaron el gasto de estos recursos ante la Conade.