Revelan precios de comida y bebidas para México vs Portugal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La cancha del

está a unos días de vivir un momento histórico, al recibir a la

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en el partido que marcará ladel inmueble frente al Tricolor dirigido por Javier Aguirre.El encuentro generó una enorme expectativa debido a la visita de; sin embargo, millones de aficionados terminaron decepcionados ante la confirmación de su. Aun así, el duelo servirá como la primera oportunidad para apreciar de manera oficial cómo luce eltras el proceso de remodelación.Con la intención de mostrar una versión competitiva y sólida, elsaltará al terreno de juego con un once muy cercano al que utilizará en su debut dentro delante Sudáfrica, buscando regalarle una alegría a la afición que abarrotará las gradas.No obstante, los seguidores que asistan al encuentro frente al conjunto europeo deberán considerar elen consumo al interior del estadio. A través de redes sociales se dio a conocer una lista deque estarán disponibles durante el partido, información que de inmediato encendió el, quienes cuestionaron lo elevado de los costos.Precio de la comida en elAsistir al renovadode cara ano solo implica volver a pisar uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial, sino también preparar el bolsillo. Losy bebidas dentro del inmueble han llamado la atención por su nivel, con opciones individuales que superan con facilidad lo que habitualmente se paga en otros estadios del país.En los puntos de venta generales, los aficionados encontrarán productos comoalrededor de los 150 pesos, mientras que opciones como elo de bistec alcanzan aproximadamente los 230 pesos, cifra que ha generado sorpresa entre los asistentes. Los esquites rondan los 110 pesos, y en el caso de las bebidas alcohólicas, unapuede costar entre 100 y 190 pesos, dependiendo de la presentación.Además, se tiene una enorme, conque van de losa los seis mil 800.