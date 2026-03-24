Revelan precios de comida y bebidas para México vs Portugal
El partido de reinauguración del Estadio Azteca presenta precios altos en tacos, esquites y cervezas.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La cancha delEstadio Azteca está a unos días de vivir un momento histórico, al recibir a la Selección de Portugal
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en el partido que marcará la reinauguración del inmueble frente al Tricolor dirigido por Javier Aguirre.
El encuentro generó una enorme expectativa debido a la visita de Cristiano Ronaldo; sin embargo, millones de aficionados terminaron decepcionados ante la confirmación de su ausencia por lesión. Aun así, el duelo servirá como la primera oportunidad para apreciar de manera oficial cómo luce el Coloso de Santa Úrsula tras el proceso de remodelación.
Con la intención de mostrar una versión competitiva y sólida, el combinado nacional saltará al terreno de juego con un once muy cercano al que utilizará en su debut dentro del torneo de la FIFA ante Sudáfrica, buscando regalarle una alegría a la afición que abarrotará las gradas.
No obstante, los seguidores que asistan al encuentro frente al conjunto europeo deberán considerar el gasto adicional en consumo al interior del estadio. A través de redes sociales se dio a conocer una lista de precios y productos que estarán disponibles durante el partido, información que de inmediato encendió el debate entre usuarios, quienes cuestionaron lo elevado de los costos.
Precio de la comida en el Estadio Azteca
Asistir al renovado Estadio Azteca de cara a 2026 no solo implica volver a pisar uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial, sino también preparar el bolsillo. Los costos de alimentos y bebidas dentro del inmueble han llamado la atención por su nivel, con opciones individuales que superan con facilidad lo que habitualmente se paga en otros estadios del país.
En los puntos de venta generales, los aficionados encontrarán productos como tacos de cochinita alrededor de los 150 pesos, mientras que opciones como el taco al pastor o de bistec alcanzan aproximadamente los 230 pesos, cifra que ha generado sorpresa entre los asistentes. Los esquites rondan los 110 pesos, y en el caso de las bebidas alcohólicas, una cerveza puede costar entre 100 y 190 pesos, dependiendo de la presentación.
Además, se tiene una enorme variedad de bebidas, con paquetes que van de los mil doscientos pesos a los seis mil 800.
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