Rey Mysterio buscará el campeonato de la WWE en México

El regreso del internacional Rey Mysterio a México, tendrá una cita especial dentro de una jaula, cuando se mida con el campeón universal de la WWE, Bray Wyatt, el próximo 30 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Aunque hace unas semanas se había anunciado la alianza de Mysterio con Caín Velásquez en duelo de parejas, el cartel sufrió algunas modificaciones, y será el "Demonio" el sinodal para el enmascarado.

Mysterio regresó a la WWE el 28 de enero del 2018 en el "Royal Rumble" ingresando en el lugar 27 y eliminando a Adam Cole; sin embargo, fue echado por Finn Bálor. Después, apareció en el "Greatest Royal Rumble" como el participante número 28, dejando fuera de combate a Luke Gallows, y sufriendo lo mismo a manos de Baron Corbin.

El 19 de septiembre firmó un contrato de dos años con WWE, e hizo su regreso oficial el 16 de octubre en el episodio mil de SmackDown derrotando a Shinsuke Nakamura, logrando así el último cupo para la Copa Mundial de la WWE, la cual se llevó a cabo en "Crown Jewel".

En esa cita, derrotó a Randy Orton en la primera ronda, pero fue atacado por su víctima después del combate. Esa misma noche, Mysterio perdió ante The Miz en las semifinales.

Durante el WWE Superstar Shake-up 2019, Mysterio fue trasladado a RAW. En el evento "Money in the Bank" celebrado el 19 de mayo del 2019, acabó con Samoa Joe logrando su primer reinado como Campeón de los Estados Unidos. Dos semanas más tarde dejó vacante el título debido a una lesión sufrida por Joe tras su combate.

El combate entre Mysterio y Wyatt es el primero en confirmarse, de cara al evento del próximo 30 de noviembre. La función incluirá a otros mexicanos, como Andrade "Cien Almas", Humberto Carrillo y Caín Velásquez.