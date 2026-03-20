Ricardo Cordero se lleva el Rally Aguascalientes

La cuarta edición del Rally Aguascalientes se vivió con gran intensidad, adrenalina y velocidad, reuniendo a decenas de aficionados que se dieron cita desde el viernes en la Plaza de Armas de Aguascalientes para el arranque oficial de las actividades.

La emoción se mantuvo durante todo el fin de semana, culminando el sábado por la tarde con la espectacular sesión final en el Óvalo Aguascalientes México, donde se definieron las posiciones definitivas de la competencia.

El piloto potosino Ricardo Cordero, acompañado por su navegante Marco Hernández, mostró un desempeño sólido desde las primeras etapas, manteniendo un ritmo constante y una conducción prácticamente perfecta que le permitió dominar cada uno de los tramos.

Fue precisamente en el óvalo donde se disputaron las dos últimas etapas que definieron el resultado final, confirmando la victoria absoluta de Cordero, quien además inicia la temporada 2026 como líder tanto del NACAM Rally Championship como del Campeonato Mexicano de Rallies.

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Al finalizar la competencia, el piloto expresó su satisfacción por el resultado obtenido: señaló que arrancar con el pie derecho la temporada es motivo de gran emoción, destacando la exigencia que representa el cierre en el óvalo, donde la precisión es clave para marcar los mejores tiempos. Asimismo, agradeció el trabajo de su equipo 399 Tactical GHR Motorsports y de los mecánicos, quienes lograron una preparación impecable del auto tras un largo proceso de transformación.

Cordero subrayó que este triunfo representa solo el inicio de una campaña que promete ser exigente, pero en la que buscarán mantenerse como protagonistas. El siguiente compromiso del piloto potosino será en casa, cuando participe en el RAC 1000, competencia que se llevará a cabo a principios de abril en las inmediaciones del municipio de Ahualulco, donde buscará continuar con su buen paso en la temporada.