Ricardo Ferretti hace berrinche en sala de prensa del Jalisco

Al llegar a la sala de prensa del Estadio Jalisco tras el 1-1 entre Atlas y Tigres, el técnico felino Ricardo Ferretti se sentó en su lugar, espero unos momentos a que el silencio reinara en la habitación. Al ver que un periodista transmitía en vivo le pregunto "¿estás en vivo?" Para después alegar que no quería hablar en vivo "porque luego se quejan de que soy un majadero".

El "Tuca" esperó unos momentos más en silencio. Fue el encargado de prensa del equipo el que puso el punto final. "Si no cortas el en vivo no hay entrevista".

A lo que el reportero contestó que "no", porque la estación radial para la cual labora, cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de Atlas. Ricardo se levantó y abandonó la sala de prensa sin más comentarios.