Rivalidad entre "Pistons" y "Bulls", en la nueva entrega de "The last dance"

Desde su estreno el pasado 20 de abril, la serie documental "The last dance" ha hurgado en pasajes poco conocidos en la vida del basquetbolista Michael Jordan y semana a semana presentará dos nuevos capítulos.

El próximo lunes 27 llegarán dos nuevas entregas, una de ellas titulada "Pistons walk off", que como su nombre lo indica hablará sobre de la rivalidad que existía entre los Bulls de Chicago donde jugaba Jordan y los Pistons de Detroit.

Este capítulo narrará particularmente un episodio entre ambos equipos ocurrido en 1991 y conocido por los amantes del baloncesto como "la retirada".

Será a través de este episodio de 50 minutos que los fanáticos de Jordan podrán saber de viva voz de sus protagonistas lo que realmente pasó hace casi 30 años en la llamada

"retirada", término que se utilizó para describir el acto final de la era "Bad Boy" de los Pistons.

Este es catalogado como un momento memorable en la historia de la franquicia que generó controversia y señaló el cambio de guardia en el NBA a principios de la década de 1990.

Fue en 1991 tras perder por primera vez contra los Bulls, que Isiah Thomas , Bill Laimbeer y Mark Aguirre desafiaron a Jordan y compañía y abandonaron la cancha sin darse la mano contra el equipo que los acababa de vencer y desde ese momento la leyenda comenzó, ¿qué pasó ese día?, ¿por qué los Pistons hicieron eso?, pues bien parece que este capítulo develará el secreto.

Este cuarto episodio que llegará a Netflix el próximo lunes promete acabar con las especulaciones que han rondado este suceso desde hace 29 años.