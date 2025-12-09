logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rodgers, Tomlin y Steelers siguen en carrera

Por AP

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Rodgers, Tomlin y Steelers siguen en carrera

Aaron Rodgers y los Steelers de Pittsburgh silenciaron a quienes pedían la salida de Mike Tomlin, al menos por una semana.

Los Packers de Green Bay y Jaguars de Jacksonville defendieron su terreno y tomaron el primer lugar en sus respectivas divisiones.

Los Texans de Houston dieron un paso más hacia un puesto en los playoffs y le dieron un golpe a los Chiefs de Kansas City.

Los juegos más importantes de la Semana 14 no decepcionaron. Rodgers tuvo su mejor partido de la temporada y los Steelers se mantuvieron para vencer 27-22 a Baltimore, avanzando un juego por delante de los Ravens en la AFC Norte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En una semana en la que los exjugadores estrella de los Steelers, Ben Roethlisberger y James Harrison, dijeron que es hora de un nuevo entrenador en Pittsburgh, el equipo respondió con la mayor victoria de la temporada.

"Una victoria de equipo increíble", dijo Tomlin. "Estoy muy agradecido por el esfuerzo de los hombres en ese vestuario. Es un clásico Steelers vs. Ravens".

Los Steelers (7-6) recibirán a Lamar Jackson y los Ravens (6-7) en la Semana 18, por lo que la división podría decidirse ese día.

Rodgers, quien cumplió 42 años, tuvo un máximo de temporada de 284 yardas por pase, una intercepción y no fue capturado. También anotó su primer touchdown por carrera en tres años.

"Por eso haces negocios con un tipo como Aaron", dijo Tomlin. "Días difíciles, como hoy, él es un tipo que ha estado allí, hecho eso".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cruz Azul representará a México en la Copa Intercontinental 2025
    Cruz Azul representará a México en la Copa Intercontinental 2025

    Cruz Azul representará a México en la Copa Intercontinental 2025

    SLP

    El Universal

    El emocionante duelo entre Cruz Azul y Flamengo definirá un finalista en la Copa Intercontinental 2025

    David Stearns habla sobre Pete Alonso en reuniones de invierno de los Mets
    David Stearns habla sobre Pete Alonso en reuniones de invierno de los Mets

    David Stearns habla sobre Pete Alonso en reuniones de invierno de los Mets

    SLP

    AP

    Descubre las necesidades del equipo Mets en la temporada baja según las declaraciones de David Stearns. ¡Entérate de los posibles movimientos del equipo!

    Derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Texans de Houston
    Derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Texans de Houston

    Derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Texans de Houston

    SLP

    AP

    Las lesiones y fallos pasan factura a los Chiefs en su enfrentamiento con los Texans

    Terry Rozier se declara no culpable de conspiración en apuestas de la NBA
    Terry Rozier se declara no culpable de conspiración en apuestas de la NBA

    Terry Rozier se declara no culpable de conspiración en apuestas de la NBA

    SLP

    AP

    La jueza programó nueva audiencia tras recibir evidencia en caso de lavado de dinero.