Rodgers, Tomlin y Steelers siguen en carrera

Aaron Rodgers y los Steelers de Pittsburgh silenciaron a quienes pedían la salida de Mike Tomlin, al menos por una semana.

Los Packers de Green Bay y Jaguars de Jacksonville defendieron su terreno y tomaron el primer lugar en sus respectivas divisiones.

Los Texans de Houston dieron un paso más hacia un puesto en los playoffs y le dieron un golpe a los Chiefs de Kansas City.

Los juegos más importantes de la Semana 14 no decepcionaron. Rodgers tuvo su mejor partido de la temporada y los Steelers se mantuvieron para vencer 27-22 a Baltimore, avanzando un juego por delante de los Ravens en la AFC Norte.

En una semana en la que los exjugadores estrella de los Steelers, Ben Roethlisberger y James Harrison, dijeron que es hora de un nuevo entrenador en Pittsburgh, el equipo respondió con la mayor victoria de la temporada.

"Una victoria de equipo increíble", dijo Tomlin. "Estoy muy agradecido por el esfuerzo de los hombres en ese vestuario. Es un clásico Steelers vs. Ravens".

Los Steelers (7-6) recibirán a Lamar Jackson y los Ravens (6-7) en la Semana 18, por lo que la división podría decidirse ese día.

Rodgers, quien cumplió 42 años, tuvo un máximo de temporada de 284 yardas por pase, una intercepción y no fue capturado. También anotó su primer touchdown por carrera en tres años.

"Por eso haces negocios con un tipo como Aaron", dijo Tomlin. "Días difíciles, como hoy, él es un tipo que ha estado allí, hecho eso".