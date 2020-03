Rodolfo Pizarro ridiculiza a José Luis Higuera

Rodolfo Pizarro ridiculizó a José Luis Higuera, quien lo comparó con Ramón Ramírez.

El empresario comentó que el seleccionado, múltiple campeón con el Guadalajara, nunca fue ídolo rojiblanco, ya que sólo hacia "bailes".

"La persona más odiada y que menos sabe de fútbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo José! [sic.]", le contestó Rodolfo Pizarro a su ex directivo en las Chivas a través de redes sociales.

Higuera realizó una encuesta en Twitter, para determinar quién causó más impacto por su salida del club. Pizarro salió del Rebaño en 2018 y firmó con el Monterrey, mientras que Ramírez dejó la Perla Tapatía por el odiado rival, el América.

"Interesante el resultado de la encuesta. Gente que sabe de futbol votó en cierto sentido y los milenials (que son muchos) parece que influyeron", comentó José Luis en Twitter.

Según Higuera, a Pizarro se le dio la oportunidad de salir como "se debe" del Guadalajara y no por la puerta de atrás.

Hoy, Rodo, de 26 años de edad, juega en el Inter de Miami, mientras que Higuera ya no está ligado oficialmente con Amaury Vergara y el Guadalajara.