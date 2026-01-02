logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rodrigo Dourado se irá al América

Mediocampista brasileño jugó con el Atlético de San Luis por tres años

Por Agencias

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Rodrigo Dourado se irá al América

En el primer día del 2026 se dio a conocer que el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, de 31 años, será el nuevo jugador de las Águilas del América procedente del Atlético de San Luis. Ambos clubes ya trabajan en la documentación para hacerlo oficial.

Rodrigo Dourado es el nuevo futbolista del club América que se sumará a las órdenes de André Jardine.

En su trayectoria de Dourado está la de ganador de la medalla de oro con la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

Desde el Apertura 2022 del futbol mexicano se sumó a las filas del San Luis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El mediocampista brasileño Rodrigo Dourado firmó con el Atlético de San Luis por tres años.

Anteriormente, Dourado, provenía del Internacional de su país, hizo historia en 2016 al obtener la primera presea dorada olímpica para Brasil en el balompié, un deporte en el que son los máximos ganadores de los mundiales con cinco copas del mundo en sus vitrinas.

Cuando estaba en el San Luis, Dourado fue dirigido por su compatriota André Jardine, quien como seleccionador en Tokio 2020 le dio a Brasil el bicampeonato olímpico.

El oriundo de Pelotas es un centrocampista que destaca por su capacidad para recuperar balones y para defender, además cuenta con versatilidad para jugar como defensa central.

Rodrigo Dourado sólo ha militado para el Internacional, cuadro con el que disputó 222 partidos en los que anotó 12 goles y repartió nueves asistencias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla
Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla

Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla

SLP

AP

El próximo desafío del Real Madrid será contra el Real Betis, sin contar con la presencia de Kylian Mbappé por lesión.

Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco
Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco

Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco

SLP

AP

El exdefensor de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos, se recupera tras cirugía cardíaca realizada durante sus vacaciones en Brasil.

Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports
Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports

Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports

SLP

El Universal

El reconocido narrador y comentarista de Fórmula 1, Luis Manuel Chacho López, finaliza su etapa en FOX Sports tras 16 años en la empresa.

Terence Crawford menosprecia a Canelo Álvarez
Terence Crawford menosprecia a Canelo Álvarez

Terence Crawford menosprecia a "Canelo" Álvarez

SLP

El Universal

Aseguró en una reciente entrevista que el tapatío no fue su rival más complicado