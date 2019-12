Roger Federer volverá a Latinoamérica en 2020

De las sedes que conformaron la gira que Roger Federer emprendió por Latinoamérica hace unas semanas, sólo una no pudo disfrutar de su tenis: Colombia.

Debido a un toque de queda decretado aquel día en Bogotá, los organizadores optaron por cancelar la exhibición. En redes sociales, los colombianos que habían comprado entradas manifestaron su molestia, porque no hubo certeza de un rembolso o de una nueva fecha.

Esa misma noche, 'Su Majestad' voló hacia México y al otro día se presentó junto a Alexander Zverev en la Plaza de Toros, pero no se olvidó de sus fanáticos sudamericanos. "Prometo que volveré", le dijo a quienes se quedaron con ganas de presenciar su clásico revés.

Cerca de un mes después, las buenas noticias llegaron a la capital cafetera. Ya es oficial. El 24 de marzo de 2020, Federer cumplirá su promesa y disputará ahí un partido amistoso. El rival, sin embargo, no ha sido confirmado, pero es poco probable que sea Alexander Zverev, debido a que en ese momento se estará disputando el Masters 1000 de Miami y la organización cuenta con la participación del alemán.