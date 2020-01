Roger Martínez quiere salir y jugar en Italia

CDMX.- Roger Martínez está inquieto, porque en el América no han facilitado ni hablado con él de sus opciones de regresar a Europa; reveló que hay posibilidad de jugar en la Serie A.

"Pienso que a cualquier futbolista, si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club, solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana", dijo el colombiano a Súper Deportivo.

Además, el atacante americanista se expresó molesto porque "el club no me da una respuesta. Me da bronca. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición, me da bronca esta falta de comunicación".

Finalmente, Roger Martínez, quien provocó críticas ayer, por quitar de su perfil de Twitter que era jugador del América, fue claro con su futuro inmediato.

"Mi representante se está encargando. Pero siento que no me están yendo de frente. Sea el jugador que sea, cualquier propuesta que llega, creo que siempre tiene que existir la voluntad de responder... negociar. Yo estoy tranquilo y le hice saber a mi agente mi deseo", concluyó el cafetero.