Roland Garros podría jugarse a puerta cerrada

El torneo de tenis del Abierto de Francia en Roland Garros podría celebrarse sin aficionados a finales de este año, dijo el domingo el presidente de la Federación Francesa de Tenis.

El torneo sobre tierra batida en Roland Garros estaba inicialmente programado para celebrarse del 24 de mayo al 7 de junio, pero fue pospuesto en medio de la pandemia del coronavirus y reprogramado para el 20 de septiembre al 4 de octubre.

Bernard Giudicelli le dice al diario francés Le Journal du Dimanche que los organizadores están considerando la perspectiva que podrían necesitar para seguir adelante sin que los fans estén presentes. Incluso podría empezar una semana más tarde.

"Organizarlo sin fans permitiría que una parte de la economía siga girando, (como) los derechos televisivos y las asociaciones. No hay que pasarlo por alto", dijo Giudicelli en la entrevista periodística del domingo. "No estamos descartando ninguna opción."

Sin embargo, admitió que "la falta de visibilidad" al organizar un torneo sin aficionados es una preocupación. Informes recientes han especulado que el Abierto de Francia podría ser reprogramado de nuevo. "El 20 o el 27, eso no cambia mucho", dijo Giudicelli.

La FFT está reembolsando todas las entradas compradas para las fechas originales de Roland Garros a finales de mayo, y se abrirá un nuevo procedimiento de venta de entradas si sigue adelante.