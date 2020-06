Roland Garros ya tiene fecha de inicio

La ATP dio a conocer el calendario en el que ha trabajado durante meses para volver a poner la raqueta en acción. Entre las novedades, destaca la confirmación de Roland Garros como el tercer y último torneo de Grand Slam del año.

Luego de que ayer martes se anunciara que el US Open tendría edición 2020, hoy el tenis recibió mayor certeza sobre su reanudación, con énfasis en la temporada de tierra batida.

El regreso comenzará el 14 de agosto con el ATP 500 de Washington; el día 22 iniciará el Masters 1000 de Cincinnati (movido a Nueva York) y, a partir del 31 del mismo mes, el US Open.

Y entonces vendrá el turno de Europa. El 8 de septiembre la tierra será rebatida en Kitzbuhel con su ATP 250. El 13 de septiembre, el Mutua Open de Madrid pondrá sus mil puntos en juego y, siete días después -el 20-, será el turno de su equivalente en Roma.

Del 27 de septiembre al 11 de octubre, Roland-Garros y la capital francesa abrirán sus puertas a los mejores tenistas del mundo y cerrarán el año de los "grandes", en un hecho atípico y sin precedentes para los circuitos.

Los certámenes posteriores, que incluyen Asia, otras zonas de Europa y las ATP Finals de Londres serán agendados más adelante.

La WTA también compartió su plan de vuelta, en el que destaca la reactivación con el Abierto de Palermo, el 3 de agosto; el de Estambul, el 7 de septiembre y Estrasburgo, el 20 de septiembre; además de los dos majors (US Open y Roland-Garros) y los Masters de Cincinnati, Madrid y Roma.