Romero no cierra las puertas al Tri

México.- Luka Romero se acercó físicamente a México, pero de momento no ha decidido a qué país va a representar internacionalmente. Romero, de 20 años, fue presentado el martes como nuevo jugador del Cruz Azul de la primera división mexicana en un torneo Clausura 2025 que ya completó dos fechas.

El volante nació en Zacatecas, al norte de México, pero emigró a los tres años a España donde creció y debutó con el Mallorca en la temporada 2019-20.

Además de ser mexicano por nacimiento, Romero tiene nacionalidad española y argentina.

“Primero que nada estoy agradecido por tener tres nacionalidades, pero ahora estoy enfocado en Cruz Azul”, respondió el jugador a una pregunta sobre su intención por jugar con México. “Quiero rendir al máximo y después tomaré una decisión con la familia y con el representante”.

Con selecciones nacionales, Romero sólo ha participado con Argentina en el Sudamericano Sub15 y disputó el Mundial Sub20 de 2023 realizado en ese país. En marzo de 2022 fue citado para dos partidos eliminatorios para Qatar 2022 con la selección absoluta argentina, pero no jugó.

En el pasado, los dirigentes del futbol mexicano hicieron público su deseo por integrarlo a la selección mexicana. Su hermano Tobías Romero, quien juega como portero, formó parte de la Sub17 de México hace cuatro años.

“No miro redes sociales, trato de enfocarme en lo que es el futbol. Vengo de España e Italia de grandes equipos, pero no tuve la suerte de tener los minutos que quería”, dijo Romero. “Vengo a Cruz Azul a dar la mejor versión de mí”.

Después de debutar en España, Romero militó un par de temporadas con la Lazio en la Serie A y luego sumó una breve etapa con el AC Milan, antes de regresar a España para jugar con Almería y Alavés.

“La liga mexicana es muy buena, Europa lo es también, pero yo tuve ya la suerte de jugar en grandes clubes, ya tuve la experiencia de estar ahí”, dijo Romero. “Ahora vengo a demostrar lo que me enseñaron en esos clubes y dar la mejor versión de mí”.

En el receso invernal, Romero fue tentado por otros clubes, entre ellos Chivas, pero dijo que prefirió a Cruz Azul tras hablar con el entrenador argentino Martín Anselmi y el director deportivo uruguayo Iván Alonso.

La Máquina es uno de los cuatro equipos más populares en México y busca su primer campeonato desde el Clausura 2021.

“Todo se dio de una forma muy rápida, tenía ofertas de varios equipos, pero cuando me llamaron Iván y Martín tuve buenas vibras y me explicaron todo... el proyecto deportivo... me gustó mucho. Estoy contento de estar acá”, concluyó.

Romero podría debutar en México el próximo fin de semana cuando Cruz Azul enfrente al Puebla.