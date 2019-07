Rommel cumple en Mundial de Natación y va a la final

Rommel Pacheco no tuvo problemas para avanzar a la final del trampolín 1 metro individual en los Mundiales de Natación de Gwangju, mientras que Jahir Ocampo y Melany Hernández no pudieron avanzar a la ronda de medallas.

Pacheco terminó la ronda con un total de 390.40 puntos, que lo colocaron como el cuarto mejor clavadista en la ronda preliminar y que lo ponen como una potencial medallista para la delegación mexicana.

Por otra parte, Jahir Ocampo, a quien la Federación Mexicana de Natación (FMN) solo le concedió la oportunidad de participar en esa prueba, no pudo acceder a la final, al quedar en el sitio 25, con una puntuación de 324.30.

En la rama femenil, Melany Hernández y Aranxa Vázquez no pudieron meterse a la final. La primera, quien fue olímpica en Río 2016, se quedó a un puesto de meterse a la ronda de medallas, mientras que la segunda concluyó en el puesto 18.

El sábado continuará la participación de los clavadistas mexicanos, en la que Pacheco podría ganar medalla. Además de que hará su debut en el trampolín sincronizado la dupla de Juan Celaya y Yahel Castillo.