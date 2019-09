Ronaldinho acuerda pagar multa millonaria para tener su pasaporte de vuelta

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano, el empresario Roberto Assis Moreira, acordaron con las autoridades pagar una multa de 6 millones de reales (1,5 millones de dólares) por daños ambientales, lo que les permitirá tener sus pasaportes de vuelta, informaron este miércoles fuentes oficiales.



El acuerdo lo firmaron con el Ministerio Público en los tribunales de Río Grande do Sul, donde condenaron a ambos en 2015 por la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en la ciudad de Porto Alegre, en el sur del país.



Como los dos se negaron a cumplir con la sentencia, que determinó el pago de una multa de 8,5 millones de reales (2,1 millones de dólares), el juez del caso determinó a finales del año pasado la aprehensión de sus pasaportes y la imposibilidad de que emitiesen nuevos documentos hasta que cumplieran con la pena.



Tras el pacto alcanzado con la Fiscalía, el exfutbolista de París Saint-Germain, Barcelona y Milán, entre otros, y su hermano tienen hasta el próximo 1 de octubre para realizar el pago de la multa acordada, que es inferior a la que les impuso en su día la Justicia.



En caso de que no realicen el depósito en el plazo previsto, la cantidad que tendrán que desembolsar ascenderá hasta los 9,8 millones de reales (2,4 millones de dólares) más los intereses correspondientes.



Una vez salden el pago de la multa, las autoridades les devolverán sus pasaportes, así como los bienes que les fueron embargados durante el proceso.



Además, los hermanos se comprometieron a realizar, en un periodo máximo de 60 días y una vez reciban la autorización de los entes locales, la recuperación del área dañada.



La región del lago Guaíba es considerada un área de preservación ambiental y los dos no tenían licencia cuando construyeron la plataforma, de acuerdo con la Justicia de Río Grande do Sul.



La semana pasada Ronaldinho Gaúcho, de 39 años, fue nombrado embajador de turismo brasileño por la empresa estatal Embratur, que se encarga de fomentar la llegada de turistas extranjeros al gigante suramericano.



La decisión tuvo una fuerte repercusión, pues en la época el campeón mundial con la Canarinha en el Mundial de Corea y Japón 2002 estaba impedido de salir del país.



El astro brasileño anunció este miércoles que jugará con el Independiente Santa Fe el próximo 17 de octubre en un partido de exhibición en el estadio El Campín de Bogotá, en Colombia.