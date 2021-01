Ronaldo aprueba el regreso de México a la Copa Libertadores

México.- A Ronaldo Nazario, dos veces campeón del mundo, le gustaría ver a los clubes de la Liga MX competir en la Copa Libertadores.

Para el brasileño, es una obviedad de que la justa internacional rodee a toda América, por lo que también abogó por la inclusión de la MLS a la competición que se ha cerrado exclusivamente para la Conmebol.

"Me encantaría ver a los clubes mexicanos y estadounidenses", respondió El Fenónemo, en teleconferencia previa a la final de este sábado entre el Palmeiras y Santos.

"Sería un paso importante para la Libertadores, para que sea continental. Entendemos que las distancias son mayores, jugar en México o Estados Unidos, pero agrega mucho valor a la competencia", añadió el dos veces ganador del Balón de Oro.

La última vez que los clubes mexicanos participaron en el certamen americano fue en 2016, tras 18 años en la competencia. Durante ese lapso, tres representantes nacionales (Cruz Azul, Guadalajara y Tigres) disputaron la final, pero quedaron cortos ante los sudamericanos en su territorio.

Desde entonces, el debate ha estado abierto si la Liga MX debe regresar, aunque el órgano del balompié nacional ha dado largas sobre el retorno.

El formato de la Libertadores ya cambió, al disputar la final a un solo partido, como será la de mañana, entre equipos brasileños en el mítico estadio Maracaná.

"Me gusta mucho este nuevo formato, porque es la que se usa en la Champions League; es justo para los equipos y afición. Como no estoy emocionalmente involucrado y es un clásico paulista, no veo un favorito para coronarse. Las posibilidades para cada club están muy abiertas... no me atrevo a apostar por uno", añadió Ronaldo.

Palmeiras y Santos se miden este sábado (14:00 horas) por el título de la Libertadores y el boleto al Mundial de Clubes de la próxima semana.