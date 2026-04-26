Rubén García Jr. consigue la pole

Las actividades de la NASCAR México Series comenzaron en el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto con una intensa jornada de prácticas para las tres categorías: Trucks, Challenge y la estelar NASCAR México, marcando el inicio de un fin de semana histórico en este nuevo trazado.

El piloto capitalino Rubén García Jr. se convirtió en el más rápido del día al registrar un tiempo de 16.618 segundos, colocándose en la primera posición general y logrando en automático la pole position. Por su parte, su coequipero Max Gutiérrez finalizó en la sexta posición con un tiempo de 16.814.

Durante las sesiones, los pilotos del equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis mostraron una evolución constante. En la primera ronda, Gutiérrez se ubicó noveno y García Jr. en el decimocuarto sitio; sin embargo, en la segunda práctica ambos mejoraron notablemente, colocándose en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Fue en la tercera y última sesión del día cuando García Jr. logró su mejor vuelta, suficiente para liderar no solo la tanda, sino toda la jornada, mientras que Gutiérrez cerró en la sexta posición.

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La dinámica de prácticas se llevó a cabo en grupos previamente sorteados, lo que permitió una menor saturación en pista y facilitó el trabajo de adaptación de los equipos a este inédito óvalo de 600 metros.

La carrera principal está pactada para este domingo con una duración de 60 minutos, incluyendo un stage intermedio, en lo que promete ser una competencia llena de emoción en el Caribe mexicano.