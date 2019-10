Rubén García Jr. se lleva la de "cuadros"

El piloto del auto #88 del equipo Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy, Rubén García Jr., fue el triunfador de la novena fecha de la NASCAR Peak celebrada en el trióvalo de Cajititlán, luego de que la misma se tuvo que celebrar en dos días, debido a la insistente lluvia que hizo que se suspendiera la justa cuando todavía no se completa ni la mitad de la carrera.

Este fue la cuarta victoria de la temporada para Rubén García Jr., quien tuvo una excelente competencia, dominado desde la calificación y siendo el líder en la competencia, donde no le permitió libertades a Abraham Calderón, que fue líder por una vuelta, para luego tomar el mando de las acciones y aparte de luchar contra sus contrincantes, todos tuvieron que batallar con el agua, que mermó en gran parte las acciones hasta que al filo de las 19:00 horas se llegó a la conclusión de continuar las vueltas restantes el lunes por la mañana.

De esta forma, ayer a temprana hora, los equipos forman sus unidades, en pista los oficiales de NASCAR Peak laboraban a marcha forzada para remover el exceso de agua y lodo, al final los autos de competencia saltaban a pista, algunas vueltas para cerciorarse que todo se encontraba en perfecto estado para continuar la competencia, por fin los autos son alineados, la bandera verde espera en puesto uno indicando el reinicio de la competencia completando un total de 158 atractivas vueltas con un total de doce banderas amarillas teniendo como máximo líder a Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy.

Al ser entrevista Rubén García comentó "Muy contento por el resultado, mi equipo Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy ha trabajado muy fuerte toda la temporada y hoy no fue la excepción, siempre me han dado autos ganadores, esto me motiva más para la recta final del campeonato, tenemos una victoria más que el año pasado y esperamos incrementarlas el resto de la temporada, me voy satisfecho por lo realizado este fin de semana sin lugar a dudas el mejor de la temporada arrancando primero y llenado primero, la meta que no pusimos a principios de año la estamos cumpliendo, arrancamos la temporada con victoria en Monterrey una fecha divertida y desde entonces no hemos abandonado el liderato, faltan tres fechas muy importantes".

La siguiente carrera para Rubén García Jr., dentro de NASCAR Peak México será en el ovalo Miguel E. Abed de Amozoc Puebla los días 19 y 20 de octubre.