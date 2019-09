Rubén Rovelo triunfa en el Súper Óvalo Potosino

Rubén Rovelo, de la Escudería GT Ruffles Racing, se llevó el triunfo en la octava competencia de la temporada 2019 de la NASCAR PEAK México Series presentado por Telcel una vez que cruzó la línea de meta del Gran Premio Canel's por delante del resto de sus contrincantes en un tiempo de 1:41´58.134". Salvador de Alba, del Sidral Aga Racing Team, es quien se quedó con un muy digno segundo lugar luego soportar los embates de Rubén García Jr., quien a la postre se quedó con el tercer sitio.

Más de doce mil aficionados se dieron cita en las instalaciones del Súper Óvalo Potosino para atestiguar el triunfo de Rubén Rovelo en un cierre por demás espectacular. En un principio Salvador de Alba Jr. hizo valer la pole position y se mantuvo en el liderato por espacio de casi media hora de carrera. Fue entonces que Rubén Rovelo y Rubén García Jr. le alcanzaron y comenzaron una intensa batalla en el que los tres pilotos se intercambiaban la punta de las acciones.

Después de la mitad de la carrera y de las paradas obligatorias en pits, Rubén Rovelo presionó a De Alba hasta que logró su cometido y le adelantó. Vino entonces una bandera amarrilla que compactó al grupo y en la nueva rearrancada Rubén Rovelo se mantuvo en la punta. Ya solo fue cuestión de trámite para que tiempo después, ante el alarido de los aficionados, cruzara la línea de meta en el primer sitio.

"Que grato sabor de boca es el levantar las manos en señal de triunfo. Estoy muy contento no sólo por mí sino por todas las personas que de una u otra manera interviene en el desarrollo de una carrera exitosa.

"San Luis Potosí es una competencia muy difícil pues lo corto del óvalo hace que siempre vayamos compitiendo dentro de un grupo de autos y, por ende, siempre tenemos que estar con las alertas al máximo. Aquí un buen resultado depende más bien de una buena estrategia y no de velocidad como puede ser la situación en otros escenarios.

"El traer a tu lado veinte aguerridos competidores y salir avante requiere de mucha técnica, de un gran apoyo de tu equipo y de mucha condición física. Gracias de nueva cuenta a todos, en especial a la afición de San Luis Potosí. Sin duda alguna, una de las mejores de nuestro país", concluyó Rubén Rovelo.

Antes de la NASCAR PEAK se llevó a cabo la competencia de la FedEx Challenge. Fue una justa por demás emocionante pues no se definió sino hasta la última vuelta cuando Michael Dorrbecker, del equipo Fedex – Telcel - Blu, se alzó con la victoria al imponer una marca de 42'15.269" en las 130 vueltas a que se pactó el desafío. Max Gutiérrez, de la Escudería Prorally, quedó atrás del líder con un tiempo de 42'19.354". Rodrigo Rejón completó el podio de vencedores al terminar en 42'20.401".

En las Mikel's Trucks el triunfo se lo adjudicó Jorge de La Parra, quien representa a la Escudería Team Tyson, al cruzar la línea de meta en un tiempo de 55´01.283". En el segundo casillero se colocó Erick Galicia y en el tercero se ubicó Noel de Jesús León. El top ten fue completado por Nico Rivas, Juan Antonio Reyes, Aarón Cosio, Andrik Dimayuga, Francisco Ablanedo, Marcelo García y Marco Marín.

El Triovalo de Cajititlán, en Guadalajara, será el escenario del noveno compromiso del año de la NASCAR PEAK México Series presentado por Telcel. El próximo fin de semana del 28 y 29 de septiembre la caravana de velocidad dejará testimonio en tierra jaliscienses de emoción, adrenalina y sana competencia deportiva.