Rybakina llega a 100 triunfos en WTA 1000
Madrid.- La segunda jugadora del mundo, la kazaja Elena Rybakina, logró con apuros y una remontada su victoria 100 en un WTA 1000, ante la rumana Elena Gabriela Ruse (4-6, 6-3 y 7-5), para acceder a la tercera ronda del torneo de Madrid.
La dos veces campeona de Grand Slam, que también ha ganado dos veces un torneo WTA 1000, en Indian Wells y Roma en 2023, nunca había perdido un set ante Ruse que tomó ventaja en el debut de la kazaja en la presente edición en la Caja Mágica.
Rybakina había ganado a Ruse en hierba, Wimbledon, y en pista dura, en Miami, pero en tierra encontró más dificultades para imponerse. Aún así trabjó el triunfo y se impuso después de dos horas y media. La kazaja ya está en dieciseisavos de final donde se medirá a la china Qinwen Zheng que eliminó a la estadounidense Sofia Kenin por 1-6, 6-3 y 6-3.
La ganadora del Abierto de Australia, semifinalista en Madrid hace dos ediciones, fue finalista en Indian Wells esta temporada y ha logrado hacer semifinal o final en nueve de los diez WTA 1000 del calendario.
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