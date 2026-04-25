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Rybakina llega a 100 triunfos en WTA 1000

Por EFE

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Rybakina llega a 100 triunfos en WTA 1000

Madrid.- La segunda jugadora del mundo, la kazaja Elena Rybakina, logró con apuros y una remontada su victoria 100 en un WTA 1000, ante la rumana Elena Gabriela Ruse (4-6, 6-3 y 7-5), para acceder a la tercera ronda del torneo de Madrid.

La dos veces campeona de Grand Slam, que también ha ganado dos veces un torneo WTA 1000, en Indian Wells y Roma en 2023, nunca había perdido un set ante Ruse que tomó ventaja en el debut de la kazaja en la presente edición en la Caja Mágica.

Rybakina había ganado a Ruse en hierba, Wimbledon, y en pista dura, en Miami, pero en tierra encontró más dificultades para imponerse. Aún así trabjó el triunfo y se impuso después de dos horas y media. La kazaja ya está en dieciseisavos de final donde se medirá a la china Qinwen Zheng que eliminó a la estadounidense Sofia Kenin por 1-6, 6-3 y 6-3.

La ganadora del Abierto de Australia, semifinalista en Madrid hace dos ediciones, fue finalista en Indian Wells esta temporada y ha logrado hacer semifinal o final en nueve de los diez WTA 1000 del calendario. 

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