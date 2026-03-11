logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sabalenka, a 4tos. de final de Indian Wells

Por EFE

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Sabalenka, a 4tos. de final de Indian Wells

Miami.- La bielorrusa Aryna Sabalenka accedió este martes a cuartos de final del WTA 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) tras derrotar en dos sets a la japonesa Naomi Osaka.

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se impuso por 6-2 y 6-4 a Osaka (número 16) después de 1 hora y 21 minutos de partido en el desierto californiano.

La bielorrusa dominó el partido con su servicio, ganando un 70 % de los puntos al saque, y salvó las dos bolas de rotura que concedió en todo el encuentro.

El caso de Osaka fue distinto, con nueve oportunidades de rotura que permitió a Sabalenka, a quien le bastó con aprovechar tan solo tres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La primera llegó de forma exprés en el tercer juego del primer set, cuando la número 1 dispuso de tres bolas de ´break´ con 0-40 y acertó a la tercera. Más tarde volvió a romper a Osaka para poner el 5-2 y remató el set con su saque.

La segunda manga fue más ajustada, con la japonesa acertada al resto, especialmente sobre los segundos saques de Sabalenka, aunque no pudo concretar ninguna de las dos bolas de rotura de las que dispuso.

Sabalenka sí aprovechó su oportunidad con 3-3 en el marcador para adelantarse y rematar el partido.

La bielorrusa se cruzará en cuartos de final con la ganadora del partido entre la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo, y la canadiense Victoria Mboko (número 10).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México
Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México

Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México

SLP

El Universal

El diplomático iraní destacó la resistencia del pueblo y pidió apoyo al gobierno mexicano para mantenerse del lado de la verdad.

Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid
Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid

Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid

SLP

AP

Guglielmo Vicario ingresó en reemplazo de Kinsky, quien salió visiblemente afectado tras los errores.

Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid
Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid

Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid

SLP

AP

La lesión de Mbappé se suma a otras bajas importantes en Real Madrid antes del partido contra City.

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial
México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

SLP

AP

El equipo de Irak enfrenta dificultades por cierre del espacio aéreo y guerra en Irán.