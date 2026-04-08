Saca Arsenal ventaja frente al Sporting Lisboa

Una segunda semifinal consecutiva de la Liga de Campeones está a la vista para el Arsenal.

Kai Havertz anotó en el tiempo de descuento para que los Gunners derrotasen el martes de visita 1-0 al Sporting de Lisboa en el estadio José Alvalade. El equipo de Mikel Arteta tomó así el control del cruce de cuartos de final.

El suplente remató a quemarropa para batir al arquero Rui Silva y darle al Arsenal la ventaja con miras al choque de vuelta de la próxima semana en el Emirates.

En el otro duelo de cuartos de final disputado el martes, el Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu.

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Havertz resolvió un partido apretado en Portugal al combinarse con otro suplente, el brasileño Gabriel Martinelli, en el primer minuto del tiempo añadido . Con un toque, el alemán controló el pase de Martinelli que rompió la defensa en el área, antes de definir con la parte interna del botín.

"Anotar un gol sobre la hora siempre es agradable", dijo Havertz a Amazon Prime. "Nos quedamos con ese resultado. Todavía queda mucho trabajo por hacer la próxima semana".

La victoria permitió al Arsenal recuperarse de derrotas consecutivas que recortaron a la mitad su búsqueda de cuatro títulos en las últimas semanas . Las derrotas en la final de la Copa de la Liga y en los cuartos de final de la Copa FA sacudieron al líder de la Liga Premier de cara al partido del martes.

Y tuvo que resistir un empuje temprano del Sporting ante una ruidosa multitud. El español David Raya, elegido jugador del partido, aportó una atajada sobresaliente para desviar al travesaño el disparo del uruguayo Maximiliano Araujo al sexto minuto.

"Podría haber cambiado la eliminatoria", dijo Arteta.

El Arsenal también estrelló el balón en el travesaño durante la primera mitad, en lo que estuvo cerca de ser un gol olímpico de Noni Madueke, pero ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones.

Martin Zubimendi creyó haber encontrado el gol del triunfo en la segunda mitad con un disparo combado desde lejos. Pero el tanto del español fue anulado por fuera de juego.

Sobre el final, Raya consiguió una seguidilla de atajadas. Primero desvió un cabezazo con destino de gol de Geny Catamo y luego realizó una doble atajada para negarle el gol a Catamo otra vez y al colombiano Luis Javier Suárez.