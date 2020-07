Salvador Cabañas pierde visión del ojo izquierdo

Salvador Cabañas, exjugador del América y Chiapas, además de seleccionado paraguayo, aún sufre consecuencias de aquel atentado de enero del 2010 en un bar de la Ciudad de México.

En entrevista a Radio Caracol, Cabañas dijo que tiene problemas de visión y prácticamente no ve con el ojo izquierdo. "Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego".

El 25 de enero de 2010 Cabañas recibió un disparo en la cabeza mientras estaba en el Bar Bar, en la Ciudad de México. Milagrosamente sobrevivió, pero su carrera se terminó.

"Estoy acá en Asunción, feliz, contento acá con mis padres. No pienso salir más de Paraguay porque la enfermedad parece estar fuerte allá afuera y prefiero quedarme acá resguardado" dijo sobre su actual posición.

Sus actividades futbolísticas se han reducido a charlar un poco con los nuevos seleccionados guaraníes, "la federación me deja estar con los jugadores cada vez que hay una concentración, hablo con ellos, les digo que nunca hay que rendirse".

Sobre México, manifiesta, " solo hay buenos recuerdos, en Chiapas y en el América siempre me trataron bien".