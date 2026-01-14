logo pulso
Samuel Eto'o Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

La controversia en la Copa Africana de Naciones crece con la sanción a Samuel Eto'o. Detalles de la decisión disciplinaria.

Por AP

Enero 14, 2026 08:40 p.m.
YAOUNDÉ, Camerún (AP) — El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, Samuel Eto'o, ha sido suspendido cuatro partidos por presunto mal comportamiento durante la derrota de su selección ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones.

La federación, conocida como FECAFOOT, informó el miércoles que había tomado nota de la decisión del comité disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), de suspender a su presidente y de multarlo con 20.000 dólares.

Sin embargo, consideró que "carece de justificación explícita".

"FECAFOOT además señala que el procedimiento expedito que llevó a esta decisión plantea serias preocupaciones respecto a los requisitos fundamentales de un juicio justo", manifestó la federación.

La CAF anunció el lunes que estaba investigando incidentes ocurridos durante los duelos de cuartos de final entre Camerún y Marruecos, y Argelia ante Nigeria.

Si bien la CAF no se refirió a ningún incidente específico en el partido Marruecos-Camerún, el único hecho ampliamente conocido fue el comportamiento de Eto'o, quien fue visto gesticulando con enojo durante el partido hacia su homólogo marroquí Fouzi Lekjaa.

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, estaba también sentado cerca.

"FECAFOOT reafirma su apoyo inquebrantable a su presidente y su compromiso de defender los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble", expresó la federación.

