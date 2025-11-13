San Luis destacó en los JNP-2025

San Luis Potosí alcanzó una participación histórica en los Juegos Nacionales Populares 2025, celebrados del 2 al 11 de noviembre en Oaxtepec, Morelos, al sumar 13 medallas, superando los resultados de ediciones anteriores.

Las y los atletas potosinos destacaron en disciplinas como artes marciales populares, futbol 6×6 y boxeo popular, obteniendo dos medallas de oro, siete de plata y cuatro de bronce. El boxeo y las artes marciales se consolidaron como las disciplinas más exitosas para la delegación.

Eliot Ángel “El Perezoso” Escalera Muñoz se coronó campeón nacional en la categoría de 60 kilogramos de boxeo, entregando a San Luis Potosí una medalla de oro que no se obtenía en esta disciplina desde 2019. En artes marciales, donde la última presea dorada se había logrado en 2022, las y los potosinos consiguieron un total de 12 medallas, reflejando la consistencia de sus atletas.

Además del medallero principal, la delegación potosina obtuvo buenos resultados en futbol popular y otras competencias, mostrando la diversidad de talento y preparación de los deportistas locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En paralelo, San Luis Potosí consiguió el tercer lugar en voleibol de playa durante los 53 Juegos Nacionales de los Trabajadores, realizados en el Estado de México, sumando otro logro relevante al desempeño deportivo de la entidad en 2025.