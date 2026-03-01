logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

San Luis perdona

El cuadro potosino cae ante el Puebla, que sentencia en el tiempo agregado

Por Romario Ventura

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
San Luis perdona

En actividad de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Atlético de San Luis recibió la visita del Club Puebla en el Estadio Alfonso Lastras, donde los potosinos dejaron escapar puntos al caer por la mínima diferencia en los últimos minutos del partido.

El conjunto local inició con intensidad y generó las primeras aproximaciones apenas al minuto dos, cuando una combinación entre Joao Pedro y Miguel García terminó con un disparo de Sebastien Salles-Lamonge. Poco después, al minuto diez, Santiago Muñoz intentó sorprender con un remate que se fue apenas desviado.

Atlético de San Luis mantenía el control y las oportunidades más claras, pero el dominio no lograba traducirse en el marcador. Puebla, por su parte, asumió riesgos de manera gradual y trató de equilibrar las acciones. Al minuto 42, en una jugada a balón parado, Joao Pedro remató de cabeza, pero el esférico pasó por un costado del arco visitante, dejando el 0-0 al descanso.

Para la segunda mitad, el estratega potosino movió sus piezas e ingresaron desde el banquillo Román Torres, Benjamín Galdames y Leonardo Flores, quienes aportaron mayor dinamismo al ataque. Al minuto 78, un centro de Torres generó peligro con la presencia de Joao Pedro en el área, aunque la jugada no logró concretarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, al minuto 91 Esteban Lozano apareció para marcar el único tanto de la tarde, dándole al Puebla los tres puntos en calidad de visitante.

Con este resultado, Atlético de San Luis buscará recomponer el camino el próximo martes 3 de marzo, cuando reciba nuevamente en casa a Mazatlán, en un compromiso clave para recuperar terreno en el certamen.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano
    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

    SLP

    El Universal

    Atlético de San Luis mostró mejoría en el segundo tiempo pero no pudo evitar la derrota.

    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller
    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller

    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller

    SLP

    AP

    Trail Blazers sin Deni Avdija fallan 10 triples en primer cuarto y pierden ante Charlotte.

    Chivas hace agua en Toluca
    Chivas hace agua en Toluca

    Chivas hace agua en Toluca

    SLP

    EFE

    Liga su segunda derrota consecutiva

    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona
    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona

    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona

    SLP

    AP

    Lukaku anotó en el sexto minuto de descuento para poner fin a la racha sin victorias del Napoli.