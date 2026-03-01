San Luis perdona

En actividad de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Atlético de San Luis recibió la visita del Club Puebla en el Estadio Alfonso Lastras, donde los potosinos dejaron escapar puntos al caer por la mínima diferencia en los últimos minutos del partido.

El conjunto local inició con intensidad y generó las primeras aproximaciones apenas al minuto dos, cuando una combinación entre Joao Pedro y Miguel García terminó con un disparo de Sebastien Salles-Lamonge. Poco después, al minuto diez, Santiago Muñoz intentó sorprender con un remate que se fue apenas desviado.

Atlético de San Luis mantenía el control y las oportunidades más claras, pero el dominio no lograba traducirse en el marcador. Puebla, por su parte, asumió riesgos de manera gradual y trató de equilibrar las acciones. Al minuto 42, en una jugada a balón parado, Joao Pedro remató de cabeza, pero el esférico pasó por un costado del arco visitante, dejando el 0-0 al descanso.

Para la segunda mitad, el estratega potosino movió sus piezas e ingresaron desde el banquillo Román Torres, Benjamín Galdames y Leonardo Flores, quienes aportaron mayor dinamismo al ataque. Al minuto 78, un centro de Torres generó peligro con la presencia de Joao Pedro en el área, aunque la jugada no logró concretarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, al minuto 91 Esteban Lozano apareció para marcar el único tanto de la tarde, dándole al Puebla los tres puntos en calidad de visitante.

Con este resultado, Atlético de San Luis buscará recomponer el camino el próximo martes 3 de marzo, cuando reciba nuevamente en casa a Mazatlán, en un compromiso clave para recuperar terreno en el certamen.