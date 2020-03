San Luis recibe al Puebla y buscará superar la medianía

San Luis y Puebla vienen de sacar el empate a Monterrey y Tigres, respectivamente. Ahora se enfrentarán entre sí con la ilusión de acercarse a los últimos puestos de liguilla y salir de la medianía que han mantenido en esta mitad del torneo, en duelo que tendrá lugar este sábado en el Alfonso Lastras.

La Franja recibió el sábado pasado a los Felinos en el Cuauhtémoc. El marcador terminó sin anotaciones, en un duelo donde ambos equipos se nulificaron sin tener grandes oportunidades frente al arco.

Con este punto conseguido, los Camoteros llegaron a 11 puntos, resultado de tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas. De ganar el duelo, podría salir del decimotercer puesto de la liga para rondar el décimo lugar.

"La verdad hemos hecho buen papel. En estos últimos tres partidos (Toluca, Xolos y Tigres) hemos mantenido el cero en contra, que eso es importante. A lo mejor no hemos conseguido los goles que hemos deseado, pero mientras estemos bien atrás, estoy seguro que los delanteros van a meter alguna que tengamos y vamos a salir con la victoria", afirmó el zaguero Jesús Zavala respecto al reciente desempeño del club poblano.

Por su parte el Atlético alcanzó los 13 puntos tras alcanzar una desventaja de 2-0 en Monterrey, pero no consiguieron hacer efectiva la superioridad numérica que tuvieron desde los primeros minutos:

"Se tienen que jugar todos los partidos a una máxima intensidad, no solo unos minutos sí o minutos no... el empate a final de cuentas no es malo. De ser justo o no, pues no lo sé, tuvimos oportunidad y ellos también. Le viene bien al equipo esa reacción de venir abajo y empatar, para ver si nos mantienen o nos despierta para el siguiente partido", aclaró el técnico del cuadro potosino Guillermo Vázquez tras alcanzar el empate.