Sancionado el árbitro que no se presentó a trabajar al VAR

La ausencia de Mauricio Morales al juego Guadalajara-Querétaro de la jornada pasada ya cobró sus primeras víctimas. La Comisión de Arbitraje informó por medio de un comunicado que efectivamente, Morales no se presentó a trabajar como VAR en ese partido, pero "se debió a situaciones ajenas a las causas que trascendieron en relación a este tema", negando las afirmaciones sobre que el VAR había estado una noche antes de fiesta, razón por la cual no pudo presentarse a la junta de árbitros la mañana del sábado. Aun así, "será sancionado", se explica en el comunicado.

Sin embargo, la Comisión de Arbitraje también informó que Jorge Gasso, quien actuó como asesor en ese juego y fue quien presuntamente reportó a la ausencia de Morales, "deja su puesto en esta Comisión a partir de este día", esto sin precisar a la razón por la que se determinó el despido. Así que el árbitro supuestamente fiestero y que no llegó a trabajar fue castigado, mientras quién lo habría reportado fue despedido.

"El árbitro VAR Mauricio Morales fue sustituido de sus funciones el pasado 9 de noviembre, en el partido Guadalajara vs Querétaro de la Jornada 18 de la Liga MX, por no haberse presentado a la junta de planeación previa al encuentro, razón por la cual será sancionado. De la investigación llevada a cabo por esta Comisión se confirmó que la inasistencia de Morales se debió a situaciones ajenas a las causas que trascendieron en relación a este tema.

Asimismo, se informa que el señor Jorge Gasso deja su puesto en esta Comisión a partir del día de hoy", concluye el mensaje firmado por la Comisión de Árbitros.