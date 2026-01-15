Sanders queda fuera del Dakar

BISHA.- El líder del Rally Dakar, Daniel Sanders, se estrelló y quedó fuera de la contienda por el título de motos, mientras que Nasser Al-Attiyah recuperó el liderazgo en coches en el desierto saudí el miércoles.

Sanders se rompió la clavícula izquierda y el esternón al saltar una duna a 138 kilómetros de la segunda mitad de una etapa maratón de 368 kilómetros hacia Bisha. El campeón defensor continuó, pero más lento, y en 30 kilómetros su ventaja de seis minutos de la noche anterior se desvaneció.

El KTM del australiano terminó 28 minutos detrás del ganador de la etapa diez, Adrien van Beveren, de Honda, y cayó del primer lugar general al cuarto, a más de 17 minutos, a dos minutos del podio.

Eso dejó el título por decidir entre el nuevo líder Ricky Brabec y el argentino Luciano Benavides, segundo y tercero en la etapa. La Honda del estadounidense y la KTM del argentino estaban separadas en la clasificación general por 56 segundos antes de, efectivamente, un enfrentamiento de dos etapas. La etapa final el sábado suele ser un recorrido ceremonial.

Brabec ganó el Dakar en 2020 y 2024, mientras que Benavides nunca ha ganado; su mejor posición fue cuarto el año pasado.

Al-Attiyah tiene a la vista un sexto triunfo en el Dakar.

El especialista en dunas de Qatar impuso su autoridad en la especial arenosa para terminar segundo detrás de Mathieu Serradori, quien dio al fabricante sudafricano Century su primera victoria de etapa en el Dakar.