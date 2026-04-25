Santas completan barrida a Abejas

Las Santas del Potosí confirmaron su buen momento al imponerse 71-64 a las Abejas de León Femenil, con lo que barrieron la serie en duelo correspondiente a la recta final de la temporada 2026 de la Liga Caliente .MX LNBP Femenil.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto potosino, ya que las locales dominaron la primera mitad del partido. Abejas tomó ventaja desde el primer cuarto con marcador de 24-14 y amplió la diferencia al medio tiempo con un 42-32 que parecía encaminar el juego a su favor.

Sin embargo, la reacción de Santas llegó tras el descanso. En un tercer periodo clave, las leonesas apenas lograron sumar 8 puntos, lo que permitió a las visitantes darle la vuelta al marcador y colocarse arriba 51-50.

Para el último cuarto, el conjunto potosino mantuvo la inercia ofensiva y logró ampliar la ventaja, cerrando el partido con una diferencia de siete unidades para asegurar la victoria y la barrida en la serie.

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En el plano individual, destacó nuevamente Jillian Hollingshead, quien firmó una actuación de 18 puntos, 5 rebotes y 2 bloqueos. También sobresalió Ijeoma Uchendu con 9 puntos, 8 rebotes y una asistencia.

Con este resultado, las Santas del Potosí se preparan para cerrar la temporada regular con una serie como visitantes ante El Calor de Cancún Femenil los días 30 de abril y 1 de mayo. Por su parte, Abejas de León enfrentará a Correcaminos Femenil en su siguiente compromiso.