Santas del Potosí empatan la serie

La quinteta de Santas del Potosí respondió en el momento más importante de la temporada y consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 71-67 a Calor de Cancún Femenil en el segundo juego de la serie de playoffs de la LNBP Femenil 2026.

Con este resultado, el conjunto potosino igualó la serie y obligó a la disputa de un tercer y definitivo encuentro, el cual se celebrará el próximo martes 12 de mayo en el Auditorio Miguel Barragán, donde se definirá al equipo semifinalista.

El duelo celebrado en el Poliforum Benito Juárez de Cancún fue sumamente cerrado y disputado de principio a fin. Santas del Potosí logró marcar diferencia desde el primer periodo al imponerse 21-11, ventaja que resultó determinante pese a la reacción de las locales en el segundo cuarto y llegar al descanso con un score de 36-37.

La escuadra potosina mostró carácter en los momentos decisivos y logró sostener la ventaja en el cierre del encuentro para concretar un triunfo de enorme importancia en territorio quintanarroenses.

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Dentro de las actuaciones individuales destacó Dontavia Waggoner, quien encabezó la ofensiva de Santas del Potosí con 21 puntos, 3 rebotes. También sobresalieron Ijeoma Uchendu y Jillian Hollingshead, ambas con doble-doble al aportar 14 unidades cada una, además de sumar 12 y 10 rebotes respectivamente.

Ahora, la serie llegará a territorio potosino para el duelo definitivo del próximo martes 12 de mayo en punto de las 20 horas en el Auditorio Miguel Barragán, donde se espera un gran ambiente para apoyar a la quinteta celestial en busca de avanzar a la siguiente ronda de semifinales de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil.