Santas se llevan el 1ro. de la Serie

En un cierre de alarido, las Santas del Potosí lograron una espectacular victoria como visitantes al derrotar 79-78 al Calor de Cancún Femenil en el Polyforum Benito Juárez, en duelo correspondiente a la recta final de la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil.

El encuentro inició con gran intensidad y paridad entre ambas quintetas, siendo las potosinas quienes lograron tomar ligera ventaja en el primer cuarto al imponerse 24-22, mostrando orden ofensivo y buena rotación de balón.

Para el segundo periodo, el equipo local ajustó en defensa, limitando la producción ofensiva de Santas, mientras que el Calor encontró efectividad en tiros de media distancia, lo que les permitió irse al descanso con ventaja de 45-38.

Tras el medio tiempo, el partido mantuvo su equilibrio, con ambos equipos intercambiando canastas en un tercer cuarto muy disputado. Sin embargo, las potosinas lograron recomponer el camino y cerrar el periodo con ventaja de 67-57, encaminando el juego hacia un cierre dramático.

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El último cuarto fue de alta tensión, con ambos equipos peleando cada posesión y sin permitir grandes diferencias en el marcador. Cuando parecía que el triunfo se quedaría en casa, Santas del Potosí protagonizó una remontada en los segundos finales y, con el reloj en ceros, Kaia Harrison encestó un triple sobre la chicharra que selló la victoria por 79-78.

En el apartado individual, destacó la actuación de Dontavia Waggoner, quien lideró a las potosinas con 21 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. También sobresalió Kwanza Murray con 21 unidades, además de aportar 3 asistencias y 2 rebotes. Por parte del Calor, Nina De León fue la jugadora más destacada con 20 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Con este resultado, Santas del Potosí toma ventaja en la serie y buscará cerrar con triunfo este viernes 1 de mayo a las 19:15 horas, nuevamente en Cancún, en el último compromiso de la temporada regular.