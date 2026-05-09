Santas sucumben ante el Calor

Las Santas del Potosí comenzaron de gran manera su participación en los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil 2026, sin embargo, en los momentos decisivos del encuentro terminaron por caer 80-74 frente a Calor de Cancún Femenil, en el primer juego de la serie disputado en el Poliforum Benito Juárez de Cancún.

La quinteta potosina mostró intensidad y buen ritmo desde el arranque del compromiso, logrando tomar ventaja en el primer periodo con parcial de 20-13 gracias a una ofensiva efectiva y una defensa ordenada que complicó a las locales.

Durante la primera mitad, Santas del Potosí logró mantenerse competitiva y llegó al descanso todavía con posibilidades claras de llevarse el triunfo, aunque el conjunto cancunense comenzó a reaccionar poco a poco para equilibrar las acciones.

El encuentro se mantuvo cerrado a lo largo del tercer cuarto, donde ambos equipos igualaron a 16 puntos, dejando todo para un último periodo lleno de tensión y dramatismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue en el llamado "clutch time" donde Calor de Cancún logró inclinar la balanza a su favor, aprovechando su efectividad ofensiva en los minutos finales para cerrar el partido con marcador definitivo de 80-74.

La jugadora MVP del partido fue Jerkaila Jordan con 22 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Por las Santas se destaco Dontavia Waggoner con 26 unidades, 7 rebotes y 1 asistencia.

Con este resultado, la escuadra potosina está obligada a buscar la victoria en el segundo compromiso de la serie para mantenerse con vida dentro de la postemporada de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil 2026.

El segundo duelo entre ambas quintetas se disputará nuevamente este viernes en Cancún, donde Santas del Potosí intentará emparejar la serie y forzar un tercer y definitivo encuentro en San Luis Potosí.