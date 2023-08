"Santi" Giménez confiesa que su papá no le permitió ser defensa

A-AA+

Santiago Giménez, de 22 años, atraviesa por su mejor momento futbolístico en su trayectoria.

El centrodelantero mexicano vivió una temporada de ensueño con el Feyenoord de los Países Bajos.

Sus actuaciones sobre el terreno de juego y las 23 anotaciones que consiguió, para convertirse en el mexicano con la mayor cantidad de goles en su primera campaña en Europa, le permitieron alcanzar una renovación de contrato con el conjunto de Róterdam.

El Bebote firmó una extensión de contrato hasta el 2027 y obtuvo una mejora salarial, por lo que ahora el valor de su carta aumentó en casa de que algún club esté interesado en hacerse de sus servicios.

"El Chaquito" se encuentra enfocado en arrancar la temporada con el actual campeón de la Eredivisie, pero se tomó el tiempo de compartir una anécdota con su padre, Christian Giménez.

¿Por qué Santiago Giménez no cumplió su sueño de ser defensa central?

El atacante de la Selección Mexicana reveló que él tenía la ilusión de desenvolverse como zaguero; sin embargo, el "Chaco" no se lo permitió porque consideraba que su nivel como futbolista le valdría para triunfar en otra posición.

"Siempre quise jugar de defensa central, siempre me gustó ahí. Mi papá nunca me dejó, me dijo que yo tenía que ser el 9. Me decía 'tienes bastante calidad para ser central'".

En entrevista para Fox Sports Radio, Santi reveló que, a lo largo de su trayectoria, en divisiones inferiores, ocupó diferentes posiciones, pero la línea defensiva se robó su corazón.

"En fuerzas básicas me ha tocado jugar de enganche, de extremo y de delantero, pero desde niño quise jugar de defensa central y acá en la familia no me dejaban", compartió el "Chaquito" Giménez.