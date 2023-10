"Santi" tendrá que demostrar su nivel en Champions, dice DT del Feyenoord

Santiago Giménez

continúa encendido. El centro delantero mexicano está viviendo el mejor momento de su corta trayectoria.A pesar de que apenas se encuentra disputando su segunda temporada en Europa, el "Bebote" está demostrando que el Feyenoord no se equivocó con su contratación.El canterano de Cruz Azul no se cansa de marcar goles en la Eredivisie, donde se ubica como el máximo artillero en lo que va la temporada con 12 anotaciones tras las primeras ocho jornadas.Sin embargo, Santi todavía no ha podido disputar la UEFA Champions League por una sanción que acarrea, por lo que su director técnico, Arne Slot, señaló que primero tendría que demostrar el buen momento que atraviesa en el torneo de clubes más importante del mundo antes de que decidida salir del conjunto de Róterdam."Me sorprendería que no pensara detenidamente en su próximo paso. Todos lo entendemos, si aparece un club verdaderamente único... pero creo, y eso es una suposición, que primero debe hacer algunas cosas en la Liga de Campeones antes de que un club tan único llegue a su puerta".Además, sobre los rumores que posicionan al seleccionado nacional fuera de Feyenoord, el estratega neerlandés dejó en claro que será difícil que el actual campeón logre evitar su partida, pero que la decisión final será de Giménez."Hay pocos clubes holandeses que puedan retener jugadores a toda costa. En invierno generalmente se ven menos transferencias importantes, pero también se trata de lo que quiere el jugador", compartió en conferencia de prensa.