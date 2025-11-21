Santiago Castillo recibe Mérito Deportivo 2025

En una emotiva ceremonia celebrada este jueves en el histórico Teatro de La Paz, el joven atleta potosino Santiago Castillo Nava, de apenas 16 años, recibió el Premio al Mérito Deportivo 2025 en la categoría de raquetbol, reconocimiento que distingue a lo más destacado del deporte local.

Castillo Nava fue galardonado con la estatuilla oficial gracias a su trayectoria ejemplar, iniciada desde los 6 años, y a los numerosos logros nacionales e internacionales que ha acumulado a lo largo de una década dentro de la disciplina. Su constancia lo ha llevado a ser campeón estatal, nacional y mundial en diversas categorías juveniles, además de representar a México en competencias internacionales de alto nivel.

En la entrega de premios se destacó no sólo su desempeño competitivo, sino también la madurez deportiva que ha mostrado a su corta edad, convirtiéndose en uno de los talentos más prometedores del raquetbol mexicano.

Gracias a su brillante 2024 y 2025 donde conquistó múltiples títulos en Juegos Nacionales CONADE y obtuvo medallas mundiales, Santiago continúa consolidándose como referente juvenil del deporte potosino. Actualmente forma parte de la selección nacional que representará a México en el Mundial Juvenil 2025, a celebrarse en diciembre en República Dominicana.

