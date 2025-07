Santiago Giménez firme en el AC Milan

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- Uno de los grandes estandartes del futbol mexicano en Europa es, sin duda, Santiago Giménez, atacante del AC Milan, quien con el paso de los meses ha trabajado para ganarse un lugar en el equipo italiano.

Giménez, quien hace unos días conquistó con la Selección Mexicana la Copa Oro 2025, recobró la confianza y reafirmó su ilusión de mostrar su mejor versión en la Serie A, dejando de lado los rumores sobre una posible salida.

El exjugador de Cruz Azul, quien recibió el voto de confianza del gigante italiano tras un espectacular paso por el Feyenoord, no dudó en hablar y rechazar las versiones que lo colocan fuera de la organización, al menos para la siguiente campaña.

"Todos los años me han puesto en otros equipos (rumores de traspasos). Cada que hay mercado, me tratan de sacar del equipo en el que estoy, pero me verán en el Milan la siguiente temporada", mencionó en entrevista con Fox Sports México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde su llegada en febrero de 2025, Giménez ha disputado un total de 14 partidos en la máxima categoría del balompié italiano, anotando cinco goles y dando un par de asistencias.

Luego de unos días de descanso tras su participación con el Tricolor, el delantero volverá a los entrenamientos con su equipo para buscar minutos en los juegos de pretemporada y ganarse la confianza de Massimiliano Allegri.