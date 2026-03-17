Santiago Giménez queda fuera de amistosos México: petición de Milan

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- A falta de 10 días para que el estadio Azteca -ahora Banorte- reabra sus puertas al público con el espectacular juego entre la Selección Mexicana y su símil de Portugal, trascendió que el delantero mexicano, Santiago Giménez, no será convocado por Javier Aguirre.

Detalles confirmados

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de la Selección Mexicana para TUDN, "a pesar de estar entrenando, Santiago Giménez no estará en la convocatoria del 'Vasco' para los juegos vs Portugal y Bélgica".

¿Qué declararon sobre la exclusión de Giménez?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, mencionó que "aún no lo ven al 100 por ciento y Milan solicitó que no fuera convocado para no arriesgarlo".

Cabe recordar, que el "Bebote" apenas va recuperándose de su lesión que lo alejó de las canchas por poco más de tres meses.