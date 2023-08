Santiago González a sacar la casta por México en Abierto de Los Cabos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El Abierto de Los Cabos comenzó con seis tenistas mexicanos -entre singles y dobles- de los cuales sólo Santiago González es el único que queda en competencia.

González actualmente está ubicado en el ranking 14 de la ATP en modalidad de dobles, este 2023 ganó su primer ATP Masters 1000 de Miami, además del torneo de Marsella en ambos junto al francés Edouard Roger-Vasselin, con quien también participa en el torneo patrocinado por primera vez por Telcel y OPPO.

"Este año me ha dado resultado (tener a mi familia) conmigo, me siento más en paz durante la semana, son mi amuleto de la suerte", expresó el tenista de 40 años.

Santi y Roger-Vasselin dieron cuenta por 6-3 y 6-3 a Yuki Bhambri (India) y Ben McLachlan (Japón). Para este jueves se enfrentan a Julian Cash (Australia) y Robert Galloway (Estados Unidos).

Santiago González tiene la responsabilidad de seguir con presencia mexicana en el Mifel Tennis Open Telcel by OPPO, las marcas telefónicas también son patrocinadoras del mexicano y están apoyando su carrera.

En total hubo seis mexicanos, Rodrigo Pacheco, Ernesto Escobedo, Hans Hach Verdugo, Miguel Ángel Reyes-Varela, Luis Carlos Álvarez y Luca Lamaitre, todos ya fueron eliminados en la primera ronda.