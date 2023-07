Santiago Tovar en busca del Top 10

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Este fin de semana se llevará a cabo la sexta fecha de la temporada de NASCAR México en el autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc, Puebla. Este evento marca el final de la primera mitad del campeonato y es de suma importancia para el piloto número 22, Santiago Tovar, del equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, ya que se encuentra a pocos puntos de ingresar al Top 10 del clasificatorio general.

A diferencia de su compañero de equipo, quien no tuvo la suerte suficiente en la quinta fecha realizada hace un mes en Aguascalientes, Santiago Tovar mostró un manejo conservador y puntual que le permitió ascender varias posiciones, finalizando la carrera en el décimo puesto de la clasificación general y en el sexto lugar de su categoría NASCAR México. Este fue su segundo gran resultado vistiendo los colores de la escudería del Sabor Ganador dirigida por el Ing. Ramiro Fidalgo.

Con el resultado obtenido en la quinta fecha, Santiago Tovar y su equipo del auto número 22 Canel´s /Logitech G suben al puesto número 11 de la clasificación general, quedando a tan solo un punto de entrar al top 10 del campeonato. Es por eso que el circuito de este fin de semana en el Autódromo Miguel E. Abed será de suma importancia para Tovar, quien llega a Puebla con el objetivo de obtener el mejor resultado posible que le permita avanzar en la tabla de puntos y acercarse cada vez más a los primeros cuatro lugares para disputar la entrada a los PlayOffs. Para él, lo ideal sería conseguir la victoria, por lo que se encuentra en plena preparación para este gran desafío, consciente de que cosas buenas pueden suceder.

Santiago Tovar, piloto del auto número 22 Canel´s, comentó: “Hemos trabajado muy duro, pero desafortunadamente aún no estamos donde queremos. Sin embargo, seguiremos trabajando. La motivación y las ganas están presentes. Continuaremos luchando para alcanzar nuestras metas. Puebla es un circuito que me gusta, con dos curvas de óvalo y dos de circuito. Creo que puede ser un punto de inflexión para estar adelante en busca de la victoria y, si no es posible, obtener la mayor cantidad de puntos. Aunque la posición en el campeonato no lo refleje, no estamos muy lejos de poder clasificar por puntos. Por lo tanto, vamos por la consistencia, buenos resultados, velocidad y estar adelante en Puebla.

En cuanto a la clasificación general, Salvador de Alba Jr. lidera con 194 puntos, seguido de Germán Quiroga con 190 puntos, Andrés Pérez de Lara con 168 puntos, Rubén García Jr. con 164 puntos, Xavi Razo con 163 puntos, Jake Cosío con 148 puntos, Enrique Baca con 145 puntos, José Luís Ramírez con 143 puntos, Juan Manuel González con 141 puntos, Jorge Goeters con 138 puntos y en el undécimo lugar se encuentra Santiago Tovar con 137 puntos. La emoción está asegurada en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, donde Santiago Tovar buscará dar lo mejor de sí mismo y sumar valiosos puntos para acercarse a su objetivo de clasificar a los PlayOffs y pelear por el campeonato de NASCAR México.