Santiago Tovar va por un boleto

Con un ambiente cargado de expectación y adrenalina, el equipo de Canel´s / Logitech G / Laboratorio Tequis / Trejo Promotion Team está a punto de culminar sus días previos a la gran final de la Temporada Regular de Nascar México. Este emocionante evento es la última oportunidad para aquellos pilotos que aún buscan asegurar su clasificación al Play Off, y uno de los nombres en la mira es Santiago Tovar, quien con el número 22 en su vehículo, mantiene encendida la luz de la esperanza.

Ubicado en la novena posición del clasificatorio, Santiago Tovar #22 Canel´s llega este fin de semana al estado más grande de la República Mexicana, con la esperanza de obtener un resultado que le permita asegurar uno de los dos wildcards clasificatorios para la siguiente ronda del campeonato.

La última carrera en Aguascalientes fue un momento complicado para Tovar, lo que redujo significativamente sus posibilidades de avanzar al Play Off. Sin embargo, con el criterio de desempate en mente, el piloto sabe que necesita una victoria este fin de semana y que las matemáticas jueguen a su favor para lograrlo. Es por eso que Chihuahua, una pista donde ha tenido un desempeño destacado en 2023, podría ser el lugar donde se produzca la proeza. A su lado, cuenta con un gran ingeniero y compañero que conocen la fórmula del éxito.

Santiago Tovar, al volante del #22 Canel´s, expresó su positivismo de cara al desafío en Chihuahua: “Estoy al cien por ciento positivo con la esperanza de poder clasificar este fin de semana en Chihuahua al Play Off de NASCAR México. Llegar a esta carrera dependiendo únicamente de nosotros es bueno. ‘El Dorado Speedway’ es una pista donde el Ingeniero Ramiro Fidalgo sabe lo que se necesita para ganar, al igual que Rubén. Aunque no he ganado esta temporada, esta es una pista que mejor se me ha dado en el año. Tengo toda la fe de poder lograrlo”.

Las actividades de Santiago Tovar en El Dorado Speedway, comienzan este viernes 22 con dos prácticas divididas en dos grupos. La primera sesión se llevará a cabo de 19:40 a 20:30, y la segunda de 20:40 a 21:30, con 50 minutos respectivamente. El sábado 23, la calificación se llevará a cabo a las 17:00 horas, seguida por la emocionante Carrera GP CARVEL 240.