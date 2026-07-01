Santos conoce su calendario

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La espera terminó para la afición potosina. La Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) dio a conocer el calendario oficial de la temporada 2026, en la que Santos del Potosí afrontará una intensa campaña con una agenda de 28 partidos, divididos entre compromisos como local en el Auditorio Miguel Barragán y una exigente gira por diferentes plazas del país.

La quinteta potosina abrirá su participación en casa los días 23 y 24 de julio, cuando reciba a Mineros de Zacatecas en una serie que marcará el inicio de una nueva ilusión para el conjunto verdiblanco y su afición.

Posteriormente, Santos disputará su primera gira de la temporada enfrentando a Correcaminos de Tamaulipas el 30 y 31 de julio, antes de regresar a San Luis Potosí para medirse a El Calor de Cancún los días 5 y 6 de agosto.

El calendario continuará con una visita a Astros de Jalisco el 11 y 12 de agosto, mientras que el 15 y 16 de agosto el Auditorio Miguel Barragán recibirá la serie frente a Soles de Mexicali.

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Más adelante, el conjunto potosino viajará para enfrentar a Panteras de Aguascalientes el 20 y 21 de agosto, regresando a casa para recibir a Dorados de Chihuahua el 24 y 25 de agosto.

El cierre de agosto llevará a Santos a la Ciudad de México para enfrentar a Diablos el 29 y 30 de agosto, mientras que en septiembre sostendrá una importante serie como local ante Fuerza Regia los días 10 y 11.

La gira continuará el 15 y 16 de septiembre frente a Gambusinos de Fresnillo, antes de volver al Miguel Barragán para recibir a Lobos Puebla el 20 y 21 de septiembre.

En la recta final de la fase regular, Santos visitará a Abejas de León el 25 y 26 de septiembre, para posteriormente cerrar su calendario en casa ante Freseros de Irapuato el 1 y 2 de octubre.

La última serie de la temporada regular será nuevamente frente a Mineros de Zacatecas, ahora como visitante, los días 6 y 7 de octubre.

Con un calendario que combina enfrentamientos ante varios de los equipos protagonistas de la liga, Santos del Potosí buscará convertirse en uno de los animadores de la temporada 2026 y aprovechar la fortaleza del Auditorio Miguel Barragán para sumar victorias que lo acerquen a la postemporada.