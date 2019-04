Santos de Brasil asegura que Sampaoli no dejará el club porque le robaron la bicicleta

"Sampaoli se casó con el club y con la ciudad de Santos. Es un tipo que le gusta a todo el mundo, va a la playa a jugar voleibol, habla con todo el mundo y trata muy bien a cada persona", declaró Peres en una entrevista con la Radio Bandeirantes.



El exseleccionador argentino y técnico del Santos desde enero pasado pasó por un mal momento el jueves cuando acudió a un banco en el centro de la ciudad que alberga el mayor puerto de Brasil.



Sampaoli se dirigió al banco en bicicleta, un medio de transporte que usa hasta para ir cada día al club, y la dejó apoyada junto a un poste, sin candado ni ninguna otra medida de seguridad.



Cuando salió, la bicicleta ya no estaba y testigos del hecho que hablaron con la prensa local dijeron que el robo le había causado un enorme disgusto.



El presidente del Santos dijo, sin embargo, que el malestar no ha llegado al punto de que Sampaoli piense en abandonar el club y mucho menos Brasil.



"Sampaoli está intentando aprender portugués y ya me ha dicho más de una vez que no tiene ningún interés en salir de Brasil" o en abandonar el equipo, aseguró Peres.



El Santos, eliminado la semana pasada del campeonato paulista, se prepara actualmente para la liga brasileña, que comenzará el próximo 27 de abril y en cuya primera jornada tendrá un difícil compromiso en Porto Alegre, donde visitará al Gremio, considerado uno de los posibles candidatos al título de este año.



El equipo de Sampaoli también disputa la Copa do Brasil, en la que esta semana derrotó por 2-0 al Vasco da Gama en el partido de ida de la cuarta fase y, antes de su debut en la liga visitará a ese mismo equipo el próximo miércoles para el encuentro de vuelta, en el que se jugará su clasificación a la siguiente etapa del torneo.