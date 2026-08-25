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Santos del Potosí supera a Dorados

Celestiales se llevan el primero de la serie en casa ante los chihuahuenses

Por Romario Ventura

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Santos del Potosí supera a Dorados
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      La quinteta potosina derrotó a los Dorados de Chihuahua en el primer juego de la serie correspondiente a la Jornada 13 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), poniendo fin a una racha de seis derrotas consecutivas ante la quinteta chihuahuense.

      Desde el arranque, los Celestiales mostraron una actitud diferente, con mayor intensidad y aprovechando mejor sus posesiones ofensivas. Santos tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y consiguió llevarse el primer cuarto por 23-15.

      Para el segundo periodo, Dorados incrementó la presión y encontró mayor efectividad con sus lanzamientos de media distancia, además de aprovechar jugadas sencillas para mantenerse en la pelea. Sin embargo, los potosinos lograron conservar la ventaja y se fueron al descanso arriba 45-35.

      Después del medio tiempo llegó uno de los mejores momentos de Santos en lo que va de la temporada. La ofensiva celestial comenzó a funcionar con mayor precisión, particularmente desde la línea de tres puntos, mientras las jugadas diseñadas desde la pizarra permitieron generar espacios y aumentar la diferencia. El tercer cuarto terminó siendo fundamental para los locales, que lograron establecer una cómoda ventaja y llegaron al último periodo con el marcador 66-50.

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      A diferencia de otros encuentros en los que Santos dejó escapar ventajas importantes, esta vez la quinteta potosina logró mantener la concentración durante el cierre. Una mejor defensa y una ofensiva más clara permitieron a los Celestiales controlar los últimos minutos y asegurar una victoria con un marcador final de 87-63.

      El triunfo también tuvo un significado especial al cortar la racha de seis derrotas consecutivas frente a Dorados de Chihuahua, rival al que Santos finalmente pudo superar nuevamente en la duela.

      En el aspecto individual, Blake Javion fue reconocido como el jugador más valioso con 20 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes, encabezando la producción ofensiva de los locales. También destacó Eric Griffin, quien tuvo una sólida actuación con 13 puntos y 14 rebotes, consiguiendo un doble-doble. Por Dorados de Chihuahua, Mikahel McKinney fue el jugador más destacado al registrar 15 puntos, cinco asistencias y dos rebotes.

      Ahora Santos tendrá poco tiempo para celebrar, pues ambas quintetas volverán a enfrentarse este martes a las 20:00 horas, nuevamente en el Auditorio Miguel Barragán en duelo de la Jornada 14 de la LNBP 2026.

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