Santos descarta salida de Brian Lozano

Es conocido el interés que el Cruz Azul tiene en hacerse de los servicios del atacante uruguayo Brian Lozano.

Quizá la directiva cementera ya haya realizado el intento por la transferencia, quizá no por la falta de director deportivo, pero mientras se resuelve esto la afición cementera hace el trabajo que la directiva no, y mediante redes sociales, y de forma directa, un seguir ha pedido a Santos lo siguiente: "Deja que Cruz Azul compre a Brian Lozano".

Y la gente de Santos Laguna, de una forma muy directa, clara y quizá hasta ruda, respondió en Twitter a esta petición con la palabra "Nel".

Al buen entendedor, pocas palabras... Santos parece no quiere tener tratos con Cruz Azul, ya hace algunos días Guillermo Álvarez, presidente de La Máquina dio a conocer que los laguneros se negaron al traspaso de José Juan Vázquez, quién al final terminó en Guadalajara. Y ahora pasa esto con Lozano.